La iniciativa deportiva de Libélulas BCS se premia con mil euros

La Asociación Libélulas BCS de Pontevedra recibe mil euros tras conseguir un accésit en la categoría «mejor iniciativa deportiva» de los II Premios Boas Prácticas en Igualdade, en favor de la erradicación de la violencia de género y de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. La ceremonia de entrega se realizará en noviembre.