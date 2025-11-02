El episodio tóxico otoñal cierra más de la mitad de los polígonos mejilloneros

El fuerte episodio tóxico otoñal del que se daba cuenta hace días en FARO DE VIGO no deja de acentuarse. Tanto es así que a estas alturas permanecen cerrados más de la mitad de los polígonos bateeiros de la comunidad.

Esto sucedes después de que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) decretara el cierre cautelar de los polígonos Noia A, en la ría de Muros-Noia, y de los Cangas D, Cangas E y Vigo A, en la viguesa.

Un cierre que se produjo atendiendo a los últimos resultados analíticos sobre concentración de células de fitoplancton portador de biotoxinas, pero también a tenor de las previsiones meteorológicas y dada la imposibilidad de tomar muestras ayer en determinadas zonas de producción.

Así pues, son 28 los polígonos inoperativos, entre ellos los ocho existentes en la ría de Pontevedra, que sigue siendo la más castigada por este tipo de episodios totalmente naturales que no entrañan riesgo alguno para la salud pública, siempre y cuando, claro está, el mejillón adquirido y consumido proceda de cauces reglamentarios, pues solo así se garantiza su obtención en zonas exentas de toxicidad.

Los dinoflagelados del género«Dinophysis», como el«Acuminata», el «Caudata» y el «Acuta», son los causantes de la toxina diarreicas (DSP). Este gráfico muestra la presencia del tercero de ellos. Cuanto más grandes y oscuros son los círculos, mayor es la presencia de toxicidaden las rías. / Intecmar

Cangas y Bueu

Junto a los Cangas A y Cangas B, Bueu B, Bueu A2, Bueu A1 y los Portonovo A, B y C, que son los polígonos pontevedreses, el Intecmar ordenó en la última semana la prohibición de extracción de moluscos cultivados en los viveros flotantes de los cuatro polígonos de la ría de Muros-Noia.

En la de Vigo, como se explicaba anteriormente, también empeora la situación derivada del aumento de dinoflagelados del género «Dinophysis», causantes de la toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison)

Esos dinoflagelados, como el «Acuminata», el «Caudata» y el «Acuta», se mantienen por ahora lejos de los cinco polígonos de Redondela, los únicos abierto a la extracción en la ría viguesa.

Permanecen cerrados, por tanto, los siete restantes, es decir, los Cangas F, G, H, C, D y E y el Vigo A

En Arousa todavía quedan una decena de polígonos susceptibles de ser utilizados, ya que la prohibición de extracción afecta, por el momento, a los cuatro de O Grove, al Cambados C –tanto Norte como Sur– y a los Ribeira B, Ribeira C y Pobra H.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

No está de más recordar que este tipo de episodios tóxicos popular pero erróneamente definidos con el término genérico de «marea roja» son más necesarios de los se pueda pensar, ya que son sinónimo de entrada de nutrientes en las rías y garantizan su productividad.

Es con ellos cómo avanzan los dinoflagelados que, además de generar biotoxinas como la amnésica (ASP) o la paralizante (PSP), desencadenan toxinas lipofílicas como la diarreica, responsable de procesos patológicos que afectan al tracto digestivo del ser humano en caso de ingesta de producto contaminado.

Es la toxicidad más frecuente y abundante en aguas gallegas, pero también la menos peligrosa de todas y la que antes eliminan de manera natural los moluscos afectados.

El «Dinophysis acuminata» es el dinoflagelado la más frecuente en aguas gallegas, aunque esta vez llega acompañado de un notable proceso de expansión de «Dinophysis acuta».

Son este tipo de células las que generan ácido okadaico, la toxina causante de la intoxicación diarreica por moluscos en humanos, afectando de manera especialmente significativa a la producción de mejillón.