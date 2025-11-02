La Diputación pone en marcha talleres de cómic para jóvenes

La Diputación de Pontevedra da luz verde al nuevo programa Xuventude en Viñetas, un ciclo de talleres de cómic dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años. Los ilustradores Lucía Cid y Sergio Covelo son los docentes de las sesiones, que se desarrollan durante el mes de noviembre de manera gratuita.

Los talleres comienzan en Pontevedra con «Banda deseñada desde cero. O meu día a día en viñetas», que se realizará el jueves 13 de noviembre en el salón de actos del Edificio Administrativo de la Diputación, de 17.00 a 19.00 horas. La actividad abarca contenido teórico sobre tipos de planos, elementos básicos del cómic y de su proceso técnico, y una parte práctica bajo el título «Transforma a túa vida nunha páxina de banda deseñada».

Por otro lado, el primer taller de nivel intermedio del ciclo es «Como se fai un manga?», que se celebrará el sábado 22 de noviembre en la Casa Mariñeira de Don Fernando, en Portonovo, en horario de 11.00 a 13.00 horas. La parte teórica aborda la historia y autores relevantes del manga, sus distintos géneros, estilos y estructuras narrativas, además de la creación de un storyboard, el coloreado y el uso de bocadillos y textos. Asimismo, el ejercicio práctico consiste en la creación de una página de manga futurista en la villa de procedencia de los jóvenes.

Además de Pontevedra y Sanxenxo, se llevarán a cabo otros dos talleres: uno de iniciación en A Estrada y otro de nivel intermedio en Ponteareas.

Las personas interesadas en asistir a las sesiones pueden inscribirse en la página web de la Diputación de Pontevedra a partir de mañana lunes.

En definitiva, el programa Xuventude en Viñetas busca fomentar los intereses artísticos de la juventud de la provincia, a la vez que se promueve la creatividad como una herramienta de expresión personal y se ofrece un ocio saludable y alternativo.