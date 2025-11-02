Detenido por insultar y agredir a un policía en un control de alcohol

Varios agentes de la Policía Local llevaron a cabo la detención de un hombre, en la madrugada del pasado 26 de octubre, por presuntos delitos de agresión y resistencia a la autoridad.

La intervención policial se llevó a cabo en las inmediaciones de la jefatura de la Policía Local de Pontevedra, cuando los agentes observaron un vehículo circulando a una velocidad significativamente superior a la permitida y con los intermitentes de emergencia encendidos, por lo que se alertaron y procedieron a darle el alto.

Los policías se acercaron y comprobaron, según indican los portavoces municipales, que la conductora del vehículo era una mujer cuyo aliento desprendía un fuerte olor a alcohol. En el momento en que la patrulla le iba a realizar la prueba de alcoholemia, el copiloto les arrebató la boquilla precintada, argumentando que estaba contaminada.

Tras hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes y a sus intentos de calmar la situación, comenzó a insultarlos. Posteriormente, procedió a bajarse del coche para enfrentarse a uno de los policías, llegando a golpearle en el pecho.

Debido a su actitud agresiva y desafiante, los policías solicitaron el refuerzo de dos patrullas adicionales, pero el hombre continuó encarándose con ellos y los grabó con su teléfono móvil.

Finalmente, la policía procedió a su detención, dado que no respetó la distancia de seguridad que le requirieron los agentes.

Una vez que el hombre tenía las esposas puestas, se empezó a autolesionar propiciándose golpes en la cara contra la acera, de manera que los agentes tuvieron que sujetarlo para impedir que continuase y solicitaron la presencia de los servicios sanitarios. Tras ser atendido en un centro de salud, fue puesto a disposición del juzgado de guardia.