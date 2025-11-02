Los comuneros piden a la Valedora que frene el parque eólico «Serra da Fracha»

En apoyo a una iniciativa surgida de la Asociación Chan da Rotea de Baltar, la Comunidade de Montes Raña y Aluncia de Baltar convocó a los comuneros del entorno a una iniciativa para defender el monte de la instalación del parque eólico «Serra da Fracha» por parte de la empresa eólica Santa Teresa de Pontevedra. Los afectados por el proyecto que temen que destruirá este espacio natural de gran relevancia para la comarca se unen para presentar una queja formal ante la Valedora do Pobo y solicitar asistencia ante lo que consideran «unatropello de los derechos de los legítimos propietarios» de esta montaña.

Las comunidades de montes rechazan categóricamente el proyecto de instalación de los aerogeneradores en el lugary así se lo han comunicado a la empresa responsable, decartando incluso la oferta económica que la firma realizó a la Comunidade de Montes de Baltar, legítima propietaria de este monte. «Sin embargo, la empresa persiste en su empeño, vulnerando los derechos de todos los comuneros», lamentan

Seis colectivos afectados consideran que esta instalación dañará gravemente el medio ambiente, tanto por su impacto ecológico como social, alterando para siempre su paisaje tradicional, símbolo de su identidad como pueblo, así como su fauna, haciendo hincapié en el daño a aves, murciélagos y manantiales.