A Aixola inicia un nuevo curso con 70 alumnos matriculados

El Centro de Formación A Aixola, dependiente de la Consellería do Mar y gestionado por CETMAR, inicia un nuevo ciclo de cursos que se extenderá hasta diciembre, con alrededor de sesenta personas matriculadas en cuatro áreas del centro. Todos los cursos dse imparten en instalaciones cedidas por la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra y están cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMPA), por lo que son gratuitos para los participantes.

La Xunta avanza que de las novedades más importantes de este trimestre será la participación de estudiantes en el programa FAO FISH4ACP, un plan de cooperación internacional que busca mejorar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en África, el Caribe y el Pacífico.

Estudiantes del curso de Laminado Manual en Poliéster para Piezas Utilizadas en Acuicultura y Construcción Naval colaborarán en él, adquiriendo competencias en el uso de diferentes tipos de resinas; y del curso de Restauración de Embarcaciones Menores, apoyando la construcción del modelo de fibra y la producción de otra embarcación en madera contrachapada marina.

Los resultados de ambas capacitaciones se extenderán posteriormente a Santo Tomé y Príncipe