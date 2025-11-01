Visita al monasterio de San Salvador de Lérez

La Asociación de Veciños San Bieito de Lérez invita a la ciudadanía a participar en una visita guiada por el monasterio de San Salvador de Lérez, conducida por el párroco Manuel Chouciño. La actividad será el domingo 16 de noviembre a las 17.00 horas, cuando se podrá conocer la historia, el patrimonio y el arte de este emblemático lugar. Se requiere inscripción previa.