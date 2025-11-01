Visita al monasterio de San Salvador de Lérez
La Asociación de Veciños San Bieito de Lérez invita a la ciudadanía a participar en una visita guiada por el monasterio de San Salvador de Lérez, conducida por el párroco Manuel Chouciño. La actividad será el domingo 16 de noviembre a las 17.00 horas, cuando se podrá conocer la historia, el patrimonio y el arte de este emblemático lugar. Se requiere inscripción previa.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- Lanzan piedras a los coches en la AP-9 y causan dos accidentes con un herido
- Las víctimas del 'bullying' en Pontevedra hablan: «Me mandaban mensajes en los que me decían: 'Mátate'»
- «Belén fue un antes y un después y sigue viva 20 años más tarde»
- Transportistas acusan a ENCE de exigirles adaptar los vehículos para llevar 44 toneladas y bajar el precio