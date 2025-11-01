Los vinos de Rías Baixas suman 64.000 kilómetros en 17 viajes de promoción

Más de 64.000 kilómetros es la distancia que la Denominación de Origen Rías Baixas ha recorrido para dar a conocer sus vinos atlánticos. Fueron nueve viajes internacionales a destinos como Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania, Puerto Rico, Dinamarca y Reino Unido y y ocho nacionales a ciudades como Madrid, Ciudad Real, Barcelona y A Coruña.

Para apoyar a las 107 bodegas exportadoras de esta Denominación de Origen, personal del Consejo Regulador ha hecho las maletas hasta 17 veces con la intención de dar a conocer los vinos de Rías Baixas en ferias como Prowein, London Wine o a través de actividades propias como salones de vinos, roadshows, promociones en punto de venta, formaciones, patrocinios o misiones inversas.

Ayer se reunieron en la sede del Consejo Regulador de Pontevedra las bodegas exportadoras durante una sesión de trabajo para planificar el calendario internacional del próximo año 2026. La directora del departamento de Marketing, Eva Mínguez, hizo un repaso por el actual plan promocional, atendiendo a mercados primordiales como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Puerto Rico, México, Holanda, Canadá, Bélgica y Suiza, así como acciones puntuales de apoyo a mercados de interés como Dinamarca, República Dominicana, Alemania, Italia y Japón.