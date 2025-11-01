Taller de Samaín en el Mercado de Abastos

Como parte de las actividades que conforman O Ganapán, el Mercado de Abastos acoge hoy en la primera planta, desde las 11.30 horas, un taller inspirado en el Samaín, en el que los niños y niñas harán chulas de calabaza y retratos fantasmas, donde podrán mostrar su faceta más creativa. Las 15 plazas disponibles se acabaron en cuestión de minutos y 25 menores se encuentran en lista de espera.