Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silvia Lojo se lleva el último sorteo «Estrela»

El último sorteo de la campaña «Estrela» brinda tres vales de 50 euros a Silvia Lojo Rodríguez para consumir en los tres establecimientos locales donde selló su tarjeta. En esta edición se llevaron a cabo seis sorteos, alcanzando los novecientos euros en total.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents