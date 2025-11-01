La Sareb adjudica por 6 millones el plan para 40 viviendas en Conde de Bugallal

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, ha adjudicado por unos seis millones de euros las obras para completar una urbanización residencial en la calle Conde de Bugallal que estaba pendiente desde hace casi dos décadas. Con cinco bloques de viviendas, se ejecutaron tres y quedan pendientes dos, para medio centenar de pisos, que ahora asume la citada sociedad. La sociedad ha seleccionado a una empresa ourensana, Proyecon Galicia, para un proyecto «que se remonta a una licencia concedida por el Concello de Pontevedra en 2007. Tras su paralización durante la crisis inmobiliaria de 2008 se cambia la dirección de obra continuando el expediente original en vigor» y la Sareb asumió ese plan, que ahora se certifica con la adjudicación de las obras.

El proyecto de Agro da Estrela «recoge el complejo de cinco bloques de viviendas de los cuales se ejecutaron tres en el momento de la paralización de las obras, quedando pendiente de ejecutar los bloques A y E. Los sótanos se encuentran ya ejecutados conforme al proyecto que obtuvo licencia, con esperas para la estructura en planta baja, que no se ha ejecutado. La obra se encuentra paralizada hasta este momento, con expediente no caducado».

Se añade que «la promoción se sitúa en rúa Conde de Bugallal, junto a la estación intermodal de Pontevedra, muy cerca de la salida hacia la N-550 y la conexión con la AP-9» y se trata de ejecutar «los bloques A y E de bajo, tres plantas y bajocubierta, todas destinadas a vivienda. Se desarrolla bajo rasante un aparcamiento conectado entre los distintos bloques. La promoción consta de 40 viviendas en dos bloques diferenciados. La urbanización incluye garaje privado y piscina comunitaria».

El gobierno local acordó hace unos meses prorrogar el plazo de licencia para finalizar estas fases, que se sumarán a las 70 ya ejecutadas en su día, para un total de 110. Las nuevas viviendas tendrán entre dos y tres dormitorios, con superficies útiles que oscilan entre 46 y 68 metros cuadrados para los primeros y de 75 a 90 en los segundos.

El plan de la Sareb en Conde de Bugallal es el segundo que activa esta sociedad en la ciudad en los últimos meses, ya que desde hace tiempo trabaja en retomar un antiguo proyecto residencial que cayó en sus manos con la crisis inmobiliaria de hace tres lustros. La antigua Finca del Teucro, entre Arzobispo Malvar y la avenida del Uruguay. En este caso, el Concello pidió a la Sareb que construya vivienda pública en esos terrenos.