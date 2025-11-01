Pontevedra 4-1 Zamora: El espíritu de los goles posee Pasarón

Como si de una partida de ajedrez se tratase, pontevedreses y zamoranos buscaron conocer al adversario antes de mostrar sus cartas. Cautos y sin prisa, analizaron y dieron algunas pinceladas de su juego. El balón, repartido a ratos entre ambos, no se decantaba por uno. Las ocasiones, prácticamente el total de ellas, fueron del Pontevedra, aunque con disparos desde la frontal sin acierto. Con el paso de los minutos, el ajedrez cedió su lugar al balonmano: creación de juego por dentro e intentos de sorpresa de los volantes por línea de fondo.

A falta de unos minutos para el descanso, el partido se revolucionó. Un gol de Yelko, tras una jugada impresionante de Luisao y una asistencia de Tiago a la media luna, y la expulsión de Luismi después de derribar a Selma cuando se dirigía solo ante Fermín Sobrón, hicieron despertar a Pasarón. El frenesí acabó con el tedio, aunque casi como si fuese un regalo a los aficionados visitantes desplazados, en inferioridad numérica y en el descuento, devolvieron las tablas al marcador. Un libre directo servido al área pequeña que culminó Farrel llevó a los protagonistas con tablas a las duchas.

La vuelta de los vestuarios trajo consigo un regreso impetuoso de los gallegos de acelerar el juego por dentro, y con ello, dejar visibles las costuras defensivas de los castellanoleoneses. Como suele acontecer en inferioridad numérica, donde más se hacen visibles las marcas libres es en el juego aéreo. Dani Selma, primero, y Alain Ribeiro, al minuto de ingresar al campo, marcaron dos tantos de cabeza aprovechando dos centros medidos de sus compañeros. La sexta marcha de Rubén Domínguez se constataba con el marcador favorable. El Zamora corrió muchos más riesgos en la recta final en busca de la remontada y a la espalda, después de una contra a la espalda liderada por Álex González, Brais Abelenda puso la guinda al pastel.