Marín proyecta en Ardán una senda peatonal de 730 metros

El Concello de Marín presentará el proyecto de creación de una senda peatonal en la carretera de O Pazo, en la parroquia de Ardán, para que sea subvencionado a través del Plan Extraordinario de la Diputación, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en la zona. La actuación permitirá crear un itinerario peatonal seguro y accesible que conectará los núcleos de Xuncal y O Pazo con el cementerio parroquial de Ardán. Actualmente, el acceso se hace por arcenes estrechos y sin pavimento regular, lo que supone un riesgo para el tránsito de peatones.

El proyecto contempla una senda de 2,5 metros de ancho y cerca de 730 metros de longitud, combinando tramos separados del tráfico con zonas de convivencia de prioridad peatonal en los núcleos habitados. También se actuará en la red de pluviales y se mejorará el firme de la carretera, los carriles de circulación y la señalización horizontal.

La intervención permitirá además reordenar el entorno del cementerio, con la creación de un paso de peatones sobreelevado y la reubicación de elementos como la marquesina. Segundo explica el Concello, esta actuación forma parte de la estrategia de movilidad sostenible recogida en los documentos de planificación municipal (la Agenda Urbana de Marín y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible), y l alcaldesa, María Ramallo, subraya que «proyectos como este son esenciales para garantizar el equilibrio territorial entre el casco urbano y las parroquias, mejorando la seguridad y los servicios en las zonas rurales y contribuyendo a fijar población». El presupuesto global del proyecto es de 863.573 euros.

Por otra parte, el Concello informó ayer de que los cementerios municipales «están ya totalmente acondicionados para la conmemoración del Día de Difuntos». En las últimas semanas, los servicios municipales llevaron a cabo labores de limpieza, mantenimiento y mejora en los camposantos de A Raña, O Campo y Ardán. Además, ayer muchas familias se dedicaban a la limpieza de nichos y lápidas y a la colocación de flores.

Ramallo destacó que «estas fechas son muy importantes para las familias marinenses, y por eso desde el Concello trabajamos para que los cementerios estén en perfecto estado y ofrezcan un entorno cuidado y digno».