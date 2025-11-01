Jornadas de protección de violencia de género
Los días 12 y 13 de noviembre tienen lugar unas jornadas, de 9.30 a 14.00 horas, en las que participarán varios profesionales del ámbito jurídico, social y educativo para abordar la protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia de género. El encuentro se desarrolla en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra.
