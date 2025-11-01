La Illa de Tambo será objeto de un plan arqueológico global e intensivo

La Illa de Tambo será objeto en los próximos meses de un plan intensivo y general en toda la isla en materia de arqueología, ya adjudicados a la empresa Tempos Arqueólogos. Estas actuaciones se enmarcan en un convenio de colaboración entre el Concello de Poio y la Xunta, que financia el 100 % de los trabajos, con un presupuesto total que asciende la cerca de 30.000 euros.

Este convenio ya fue anunciado por el conselleiro de Cultura, José López Campos, durante su visita a la isla con el fin de avanzar o en la recuperación y puesta en valor de este enclave de la ría.

Los trabajos contemplan una prospección arqueológica intensiva en toda la isla, incluyendo la documentación de grafitis históricos, así como la realización de sondeos valorativos en diferentes puntos de interés, entre ellos el antiguo lazareto, la capilla y la playa. En función de los resultados obtenidos, se definirán nuevas áreas de intervención.

Además, está prevista la ejecución de labores de topografía y fotogrametría 3D de los restos y estructuras conservadas, la instalación de un cartel interpretativo sobre el patrimonio de la isla y la elaboración de un proyecto arqueológico completo, que incluirá un informe preliminar y una memoria técnica final. El programa se completa con acciones de divulgación para dar a conocer a la ciudadanía los avances y resultados de estos trabajos.

Precisamente, este fue uno de los asuntos abordados esta semana durante la séptima reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cesión Demanial de la Illa de Tambo, en la que participó el alcalde de Poio, Ángel Moldes, junto con el nuevo comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, Tomás Clavijo, así como otros responsables de la institución y técnicos municipales.

Durante el encuentro también se hizo balance de las actividades desarrolladas a lo largo de este año y de las previstas para los próximos meses, todas ellas destinadas a poner en valor y conservar uno de los grandes tesoros patrimoniales del municipio de Poio.

El alcalde, Ángel Moldes, quiso agradecer la colaboración y el compromiso de la Xunta, destacando «la importancia de seguir poniendo en valor toda la riqueza cultural y natural que esconde la Illa de Tambo, un espacio que cada vez despierta más interés y orgullo entre vecinos y visitantes».

En abril pasado ya se anunció la localización de restos de murallas y tabiques, en dos zonas diferenciadas, que en uno de los casos podrían corresponder al lugar que ocupaba el Monasterio de Santa María de Graza, construido en el siglo VII y derribado a finales del siglo XVI, según la tradición oral, por las tropas del corsario inglés Francis Drake,.

Fueron hallazgos divulgados la Asociación Irmandade Illa de Tambo identificados en la isla y que llevaron a reforzar su petición de considerar que la isla debería, además de la protección ambiental, ser clasificada como BIC (Bien de Interés Cultural).