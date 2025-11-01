La huelga de técnicos sanitarios paraliza radiologías, los análisis y otros servicios

«No nos queda más remedio que convocar la huelga». Así justifica José Manuel Valcárcel la protesta nacional de los Técnicos Superiores Sanitarios contra el Ministerio de Sanidad que ha alcanzado el 62,37% de seguimiento en las siete áreas sanitarias de Galicia.

«Somos el único país en el que nuestra profesión no tiene un grado de cualificación de nivel 6», explica Valcárcel, representante del colectivo en Pontevedra.

Se trata de una situación que viene de hace dos décadas y condiciona, entre otros aspectos, la «homologación automática para circular por la Unión Europea», algo que considera que «restringe nuestros derechos y nos imposibilita acceder a otros mercados laborales».

Por ello, ya convocaron dos veces esta protesta con anterioridad, pero «la desconvocamos por precaución, sabemos que afecta mucho a la sociedad», apunta.

La huelga afecta a los servicios de radiología, análisis clínicos o anatomía patológica, entre otros, aunque desde el Sergas aseguran que los servicios mínimos se han cubierto al cien por cien.

«No queremos que nos regalen nada, ansiamos que creen el grado para poder estudiarlo», confiesa Valcárcel, subrayando que muchos se van a estudiar a Portugal, «para poder trabajar en toda Europa».

Ante estas circunstancias, medio centenar de profesionales se manifestaron bajo la lluvia en la plaza de la Peregrina, en la que repartieron panfletos informativos a los vecinos que pasaban por allí.

«Quien tiene que responder es el Ministerio, pero también pedimos a las comunidades que nos apoyen», exclama el representante de los Técnicos Superiores Sanitarios, que sostiene que «los compañeros nos piden convocar una huelga de mayores dimensiones si no hacen caso», en referencia a las «constantes evasivas de Sanidad».

Si nada cambia, la protesta continuará hasta el próximo martes en Pontevedra.