Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 26 de octubre, cuando la Policía Local realizaba un control de alcoholemia
Jose Antepazo
Varios agentes de la Policía Local detuvieron, en la madrugada del pasado domingo 26 de octubre, a un hombre por presuntos delitos de agresión y resistencia a la autoridad. La intervención se llevó a cabo en las inmediaciones de la jefatura de la Policía Local de Pontevedra, cuando los agentes observaron un vehículo circulando a gran velocidad y con los intermitentes de emergencia activados, por lo que procedieron a darle el alto.
La conductora del vehículo era una mujer que desprendía un fuerte aliento a alcohol. En el momento en que la patrulla le iba a realizar la prueba de alcoholemia, el copiloto les arrebató la boquilla precintada, argumentando que estaba contaminada. Tras hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes, comenzó a insultarlos y procedió a bajarse del coche para enfrentarse a uno de los policías, llegando a golpearle en el pecho.
Debido a su actitud agresiva y desafiante, los policías solicitaron el refuerzo de dos patrullas adicionales, pero el hombre continuó encarándose con ellos y los grabó con su teléfono móvil.
Finalmente, la policía procedió a su detención dado que no respetó la distancia de seguridad que le requirieron los agentes.
Según apuntan fuentes policiales, una vez que el hombre tenía las esposas puestas, se empezó a autolesionar propiciándose golpes en la cara contra la acera, de manera que los agentes tuvieron que sujetarlo para impedir que continuase y solicitaron la presencia de los servicios sanitarios. Tras ser atendido en un centro de salud, fue puesto a disposición del juzgado de guardia.
