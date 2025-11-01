Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra

Varios agentes de la Policía Local detuvieron, en la madrugada del pasado domingo 26 de octubre, a un hombre por presuntos delitos de agresión y resistencia a la autoridad. La intervención se llevó a cabo en las inmediaciones de la jefatura de la Policía Local de Pontevedra, cuando los agentes observaron un vehículo circulando a gran velocidad y con los intermitentes de emergencia activados, por lo que procedieron a darle el alto.

La conductora del vehículo era una mujer que desprendía un fuerte aliento a alcohol. En el momento en que la patrulla le iba a realizar la prueba de alcoholemia, el copiloto les arrebató la boquilla precintada, argumentando que estaba contaminada. Tras hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes, comenzó a insultarlos y procedió a bajarse del coche para enfrentarse a uno de los policías, llegando a golpearle en el pecho.

Debido a su actitud agresiva y desafiante, los policías solicitaron el refuerzo de dos patrullas adicionales, pero el hombre continuó encarándose con ellos y los grabó con su teléfono móvil.

Finalmente, la policía procedió a su detención dado que no respetó la distancia de seguridad que le requirieron los agentes.

Según apuntan fuentes policiales, una vez que el hombre tenía las esposas puestas, se empezó a autolesionar propiciándose golpes en la cara contra la acera, de manera que los agentes tuvieron que sujetarlo para impedir que continuase y solicitaron la presencia de los servicios sanitarios. Tras ser atendido en un centro de salud, fue puesto a disposición del juzgado de guardia.