Educación dice que el martes estará lista la calefacción y la luz en el CEIP San Clemente
REDACCIÓN
Caldas
La Consellería de Educación informó ayer de que ayer, día no lectivo, la empresa que asumió la obra de reforma del colegio San Clemente de Caldas « acudió al centro a colocar las 35 nuevas luminarias que estaban desmontadas y un fontanero repuso los tubos de calefacción». Se trata de obras de urgencia para reponer los desperfectos ocasionados por el anterior inicio de las obras pero paralizadas por la crisis de la primera empresa. «De este modo, el martes se reanudarán las clases con los servicios completos de iluminación y calefacción», añade la consellería tras «firmar una resolución para que la nueva empresa pudiera entrar en el centro y acometer los trabajos».
