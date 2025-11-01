La Diputación solicita modificar el proyecto de la variante oeste de Caldas de Reis

Los diputados provinciales se ponen de acuerdo para reclamar por unanimidad la modificación del proyecto aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la definición de la variante oeste de Caldas de Reis.

La iniciativa tiene como objetivo desviar y, por tanto, reducir, el tráfico que atraviesa el núcleo urbano de Caldas por la N-550 o la N-640, así como conectar el puerto de Vilagarcía de Arousa con la AP-9 y eliminar los puntos de elevada accidentalidad en el entorno de la travesía de Godos.

Hasta el momento, no hay un proyecto definitivo, pero desde el Ministerio se aprobó provisionalmente un estudio informativo para valorar la viabilidad. Tras el análisis, se elaboraron «seis propuestas de trazado sin hablar con los vecinos, que expresan su rechazo por el fuerte y negativo impacto del proyecto», señala Jorge Cubela, portavoz del Partido Popular.

En base a estas críticas ciudadanas, el PP llevó al pleno provincial una moción en la que solicitaba la anulación de esta propuesta. César Mosquera, en representación del BNG, anunció el voto nacionalista a favor, pero advirtió sobre que, al rechazar el proyecto, «no se va a hacer nada en los próximos 20 años». Por ello, debido a que «la variante de Caldas es una necesidad», según apunta el diputado provincial de Infraestructuras y Vías Provinciales, Gregorio Agís, el PSOE pidió la rectificación de la moción, reclamando que se modifique el la propuesta, en lugar de pedir su anulación. No obstante, pese a votar a favor, Agís declaró que «esta moción no aporta nada, solo ruido y populismo», a lo que añadió que «los alcaldes de Caldas de Reis y Portas están actuando correctamente y coincidimos con su opinión», subrayando nuevamente que «la conexión es necesaria, pero sin perjudicar al núcleo de población y dejando el trazado de acceso al puerto de Vilagarcía fuera». Finalmente, la enmienda del PSOE fue aceptada por el PP «para que se apruebe por unanimidad».

Otra cuestión a destacar que fue aprobada ayer en el pleno provincial, pese a la abstención de los socialistas y el vota en contra del BNG, es la sexta modificación de crédito del año, por un valor aproximado de 10,3 millones de euros financiados con fondos de la Diputación de Pontevedra. De ese importe, 3,2 millones irán destinados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios de la Cidade Infantil de Príncipe Felipe, mientras que 5,1 millones se emplearán en un proyecto dedicado a la conservación de carreteras provinciales. Además, para sufragar convenios con los ayuntamientos relacionados con las infraestructuras viales, se reservan 1,9 millones.

Impulso a planes de empleo e igualdad en 2026

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado ayer la mejora de la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa, donde la institución invertirá cerca de 275.000 euros. Las obras afectarán a un tramo de aproximadamente un kilómetro en Ponte Caldelas e incluirán el fresado de la capa de rodadura, la renovación del pavimento y la actualización de la señalización horizontal y vertical. López añadió que se estudiará la posible transferencia de un tramo de la EP-0203 Caritel-Anceu, una demanda planteada por el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. En el ámbito del empleo, el ejecutivo provincial dio luz verde a la relación de beneficiarios del programa +Emprega nos Concellos, que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros. Gracias a esta iniciativa, 72 jóvenes desempleados podrán acceder a su primera experiencia laboral mediante contratos formativos de un año de duración, que arrancarán el 15 de enero de 2026. Por último, se pone en marcha una nueva edición del programa +Xuntas, dotado con 340.000 euros en 2026, lo que supone un incremento del 6%.