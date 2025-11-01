Cuntis impulsa nuevas ayudas municipales a la natalidad

El Concello de Cuntis activa la concesión de ayudas municipales destinadas al apoyo a la natalidad para el año 2025, dirigidas a madres y padres empadronados en el municipio y al menos uno de ellos desde nueve meses antes de la presentación de la solicitud. El período de nacimiento o adopción es entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025 y las ayudas son de 300 euros, que subiría a 500 en familias numerosas o monoparentales o hijos con alguna discapacidad. El plazo de solicitudes finaliza el 12 de diciembre.