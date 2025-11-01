CSIF ve ilegal el nuevo sistema para elegir al jefe de la Policía Local

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifiesta su oposición a la reciente decisión del Concello de Poio de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para permitir la designación del Jefe de la Policía Local mediante el sistema de movilidad, «en detrimento de la promoción interna, una medida que vulnera la normativa», según el sindicato.