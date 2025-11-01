Comienzan a retirar el césped del campo de Baltar de Arriba
REDACCIÓN
La empresa Limonta Sport Ibérica inició esta semana la retirada del césped del campo de fútbol de Baltar y la colocación del riego para posteriormente realizar los mismos trabajos en el campo de Noalla. Ambos se renuevan por la modalidad de renting con una duración de 48 meses y por 627.478 euros procedentes de fondos municipales. Se colocará césped de última generación que cubrirá una superficie total de 103,25 por 62,50 metros en Noalla y de 101 por 62 metros en Baltar. En cuanto al sistema de riego está prevista la colocación de 12 cañones de impacto emergente de primeras marcas con un sistema de rotación de 360 grados. El contrato también contempla actuaciones complementarias en el campo de Noalla como la sustitución de la barandilla y mejoras en el cierre perimetral.
