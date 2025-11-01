Una caminata en busca de plantas salvajes

La asociación ecopacifista gallega Verdegaia organiza mañana domingo una caminata por el interior de la ciudad enfocada en la búsqueda de plantas salvajes en aquellos lugares donde sean consideradas enemigas, como en los muros, en las aceras o en las paredes de los edificios. La actividad es gratuita, pero de inscripción obligatoria, y comprende un recorrido de menos de tres kilómetros.