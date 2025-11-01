Cambia la tendencia del flujo de población en Pontevedra: el trabajo motiva el 45% de las entradas

Durante los últimos años eran los estudios la principal razón de la llegada diaria a Pontevedra de residentes en otros municipios. Más de la mitad de las personas que accedían a la ciudad lo hacían para acudir a sus institutos y centros de FP o al campus universitario con una docena de titulaciones. Sin embargo, esa tendencia parece haber cambiado. Aunque los estudios se mantienen en un alto porcentaje, ya que el 40% de los que entrar en el municipio lo hacen por ese motivo, ahora es el trabajo la principal razón para acceder a Pontevedra, en el 45% de los casos.

Así se pone de manifiesto en un estudio publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre la carga poblacional y los flujos demográficos diarios. El informe se refiere al segundo trimestre de 2024 y detalla que otras 400 personas entran cada día por razones de salud, para consultas médicas o atenciones hospitalarias.

Si en 2019 cada día entraban en Pontevedra desde otros concellos unos 9.000 vecinos, mientras que alrededor de 6.000 pontevedreses salían cada jornada a otros territorios, ambas cifras han registrado un notable descenso en el último informe: 7.600 y 5.300 respectivamente, los mismos resultados que hace un año.

A los estudios, trabajo y citas médicas se une el turismo y las segundas residencias como razones para entrar o salir de la ciudad, pero estas dos últimas causas son residuales e incluso negativas en el segundo trimestre de 2024, ya que salen más personas en viajes de placer de las que llegan a conocer la ciudad.

Este informe del IGE incluye un apartado denominado «Tasa de carga poblacional», que se define como el «porcentaje que representa la carga de población respecto a la población residente». Si es mayor de cien, es que el municipio recibe más personas de las que salen. Solo seis municipios de la comarca presentan un balance positivo en el periodo analizado. Se trata de Pontevedra, Sanxenxo, Caldas, Ponte Caldelas, Cuntis y A Lama, si bien hay épocas en que ese índice se supera puntualmente en muchos otros.

En el caso de A Lama, todo apunta a que es la afluencia de funcionarios a la prisión provincial la que genera este flujo, mientras que en Sanxenxo sin duda corresponde a los viajes a las segundas residencias durante los fines de semana o días libres.

El estudio referido a Poio y Marín pone de manifiesto que no hay entradas significativas por estudios, trabajo o salud. En todos los casos son datos negativos, es decir, salen más vecinos por estos motivos de los que entran. En Sanxenxo, en cambio, sí es positivo el balance laboral, al menos en el periodo estudiado. Sin duda, en verano el flujo sí es mucho más elevado en este apartado.

Las componentes con una mayor contribución al saldo poblacional de los siete grandes concellos gallegos son las correspondientes a los desplazamientos por motivos de estudios y trabajo, destacando los estudios en Santiago de Compostela y el trabajo en A Coruña, Santiago y Vigo. Los municipios donde más aumenta la población diurna a consecuencia de los desplazamientos por motivos de trabajo son las siete grandes ciudades, sobre todo en A Coruña, Santiago y Vigo.

Entre los municipios gallegos con mayores tasas de carga poblacional destaca de nuevo Sanxenxo, por la entrada de no residentes por turismo o estancias en segundas viviendas. En verano se llega aun 67% más de población de la que indica su censo residente.

El componente de las segundas viviendas es clave en estos datos. Si en Pontevedra el dato es negativo (se van más pontevedreses a sus casas fuera de la ciudad de los que entran), en Marín se registra un aumento diaria de la población por este motivo de 96 personas, de 122 en Poio y se dispara a los 797 en Sanxenxo. Y se trata del periodo de abril a junio de 2024, justo antes de la temporada estival.