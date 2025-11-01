Besteiro insta a Rueda a «apoyar» a Concello y Zona Franca para «el desarrollo de Caldas»
REDACCIÓN
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, instó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que «apoye el desarrollo económico» que el Concello y la Zona Franca de Vigo «impulsan» en Caldas. En una visita a la localidad, Besteiro destacó la importancia de apostar por el futuro parque empresarial de Paradela-Carracedo y por la construcción de vivienda pública. Dijo que el nuevo polígono, promovido por Zona Franca, representa una «oportunidad clave» para atraer inversión y crear empleo cualificado en la zona.
Incidió también en la necesidad de reactivar la política de vivienda pública y anunció que el PSdeG presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta de 2026 para incrementar el apoyo a la vivienda pública, a la industrias y a las industrias y a las infraestructuras viarias.
Previamente Besteiro se reunió con la plataforma vecinal que se opone a la variante oeste y apoyó su reivindicación de reformular el proyecto. La visita incluyó también una parada en la empresa Foresa, a la que calificó de «puntera e innovadora».
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- Lanzan piedras a los coches en la AP-9 y causan dos accidentes con un herido
- Las víctimas del 'bullying' en Pontevedra hablan: «Me mandaban mensajes en los que me decían: 'Mátate'»
- «Belén fue un antes y un después y sigue viva 20 años más tarde»
- Transportistas acusan a ENCE de exigirles adaptar los vehículos para llevar 44 toneladas y bajar el precio