Besteiro insta a Rueda a «apoyar» a Concello y Zona Franca para «el desarrollo de Caldas»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, instó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que «apoye el desarrollo económico» que el Concello y la Zona Franca de Vigo «impulsan» en Caldas. En una visita a la localidad, Besteiro destacó la importancia de apostar por el futuro parque empresarial de Paradela-Carracedo y por la construcción de vivienda pública. Dijo que el nuevo polígono, promovido por Zona Franca, representa una «oportunidad clave» para atraer inversión y crear empleo cualificado en la zona.

Incidió también en la necesidad de reactivar la política de vivienda pública y anunció que el PSdeG presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta de 2026 para incrementar el apoyo a la vivienda pública, a la industrias y a las industrias y a las infraestructuras viarias.

Previamente Besteiro se reunió con la plataforma vecinal que se opone a la variante oeste y apoyó su reivindicación de reformular el proyecto. La visita incluyó también una parada en la empresa Foresa, a la que calificó de «puntera e innovadora».