La Audiencia juzga a un acusado de poseer y distribuir pornografía infantil
REDACCIÓN
La Audiencia de Pontevedra juzgará la próxima semana a un vilagarciano acusado de poseer y distribuir pornografía infantil. El fiscal, que solicita una pena de ocho años de prisión y nueve de libertad vigilada, sostiene que el hombre fue detenido en el marco de la operación policial «Cuervo». En ese operativo, la Policía detectó entre los años 2020 y 2021 a varios usuarios, entre ellos el acusado, que usaba un programa informático para descargar y compartir archivos de contenido sexual explícito en los que participaban menores.
Al registrarse su ordenador se «localizaron 287 archivos de vídeo o similar, de los que 83 habían sido compartidos». Además de la pena de prisión y de libertad vigilada, la Fiscalía solicita que se imponga al acusado una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por tiempo de doce años.
