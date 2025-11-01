El Ateneo muestra la «belleza de la mujer»
Marín acoge la exposición de Lidia Alarcón «Facianas de Muller» el próximo lunes a partir de las 20.00 horas en el Ateneo Santa Cecilia. La muestra «exhibe la diversidad, la belleza y la vitalidad de las mujeres», explican desde la organización. La entrada es gratuita y estará disponible hasta el día 14 en horario de 18.00 a 20.30.
