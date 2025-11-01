Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Anpa de O Toural grita contra los recortes

La manifestación. | FdV

Padres y madres del Centro Público Integrado O Toural se manifestaron ante las decisiones de la Xunta de Galicia, que propician que «muchas familias se vean obligadas a buscar logopedas privados», aseguran desde el Concello sobre un gasto que «algunos no se pueden permitir».

