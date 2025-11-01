La AECC actúa en el centro Virxe Peregrina contra el tabaco
Hugo de Dios
Pontevedra
Con motivo de la celebración del Día Galego sen Tabaco, el centro de salud Virxe Peregrina presento una mesa informativa de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Los objetivos de la campaña son evitar problemas futuros como «la EPOC o incluso el cáncer pulmonar», explica Carmen Payo, de la asociación.
Por ello, repartieron diferentes recursos y materiales durante toda la mañana a los pacientes que asistían al centro durante la jornada de ayer.
Libros, folletos informativos y chapas concienciadoras, fueron algunos de los elementos utilizados para frenar un problema que «cada vez afecta a gente más joven», asegurando que «el vapeo es igual de malo o incluso peor», sostienen.
