29 degustaciones gratis para los peregrinos
Los peregrinos alojados en los albergues de la ciudad podrán disfrutar gratis de las creaciones de cocineros locales en el primer piso de la plaza de abastos. Los chefs estarán acompañados por un guía turístico que le ayudará a explicar su trabajo durante la actividad. Las próximas citas son los próximos jueves y viernes a las 19.30 horas.
