Varias visitas por el Día de la Arquitectura

La Delegación de Pontevedra del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia continúa esta semana con los actos conmemorativos del Día Mundial de la Arquitectura. Como cierre de estas actividades, más de 40 arquitectos viajan hoy a Oporto para visitar dos destacadas exposiciones sobre arquitectura contemporánea y moderna.

