Varias visitas por el Día de la Arquitectura
La Delegación de Pontevedra del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia continúa esta semana con los actos conmemorativos del Día Mundial de la Arquitectura. Como cierre de estas actividades, más de 40 arquitectos viajan hoy a Oporto para visitar dos destacadas exposiciones sobre arquitectura contemporánea y moderna.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- Dos accidentes en ambos sentidos atascan la AP-9 en Vilaboa
- Las víctimas del 'bullying' en Pontevedra hablan: «Me mandaban mensajes en los que me decían: 'Mátate'»
- La carabela de Colón ya «navega» a toda vela
- Transportistas acusan a ENCE de exigirles adaptar los vehículos para llevar 44 toneladas y bajar el precio