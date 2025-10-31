Sesión sobre el duelo durante las fiestas

La Asociación Española Contra el Cáncer organiza los talleres «Es Navidad y faltas tú», unas sesiones grupales gratuitas dirigidas a familiares que han sufrido una pérdida reciente, entre dos meses y un año, principalmente a causa de un proceso oncológico, pero se valorarán otras participaciones. El objetivo es dar pautas para afrontar las fiestas navideñas tras la pérdida de un ser querido.