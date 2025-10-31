Seis anos do centro de día de Cuntis
O Centro de Día de Cuntis conmemorou onte o seu sexto aniversario cunha visita institucional que reuniu ao alcalde, Manuel Campos, á concelleira de Servizos Sociais, Ana Loureiro, e á técnica municipal, Susana Gómez. A visita serviu para poñer en valor o equipamento.
