Seis anos do centro de día de Cuntis

O Centro de Día de Cuntis conmemorou onte o seu sexto aniversario cunha visita institucional que reuniu ao alcalde, Manuel Campos, á concelleira de Servizos Sociais, Ana Loureiro, e á técnica municipal, Susana Gómez. A visita serviu para poñer en valor o equipamento.

