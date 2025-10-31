Sanxenxo realiza mejoras en las playas de Canelas y Pragueira

La Concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza, continúa con la mejora de accesibilidad y servicios en las playas del municipio. La actuación se centró esta semana, tras concluir en el arenal de Canelas, en la playa de Pragueira donde se mejora el acceso al puesto de socorrismo y se renovará la torre de control y vigilancia de los socorristas. La inversión ronda los 7.000 euros y se realiza con fondos municipales.

Los trabajos se centran en la construcción de una pasarela de madera antideslizante con un ancho de 2 metros y 6,30 metros de largo. Además, se instalará una nueva torre de socorrismo con una pérgola con madera de pino y un mástil de acero inoxidable para el soporte de la bandera con una escalera de acceso de madera de pino.

En el arenal de Canelas, los trabajos consistieron en la sustitución de la pasarela provisional por una fija ligeramente elevada sobre la arena para permitir el avance de la duna bajo la misma. Además, la zona de acceso sufre numerosos arrastres por la bajada de pluviales por el vial de acceso la playa para lo que se proyecta una rejilla transversal de recogida de aguas conectada a un pozo ya existente.

La pasarela, además de dar acceso a la playa, se conecta con otra ya existente a través de la que se accede a la caseta de baños y servicios. Esta pasarela cuenta con una rampa de subida de 7 m2 de superficie que fue desmontada previamente, reservando el material para una posterior reutilización. Se instalaron dos tramos de pasarela, con una longitud de 40 metros que dará acceso al arenal. La pasarela cuenta con alumbrado con tiras led de 50 centímetros ancladas a postes de pino. La actuación tiene un coste de casi 32.000 euros.