Recurso de reposición en Cerdedo-Cotobade

El grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade presenta un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del pasado 30 de septiembre, aprobado en una sesión extraordinaria y urgente. Según la portavoz del partido, Ana Couto, existe «falta de informe de la intervención municipal, inexactitud y falsedad en el texto del acuerdo y falta de transparencia».