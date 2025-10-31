Recurso de reposición en Cerdedo-Cotobade
El grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade presenta un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del pasado 30 de septiembre, aprobado en una sesión extraordinaria y urgente. Según la portavoz del partido, Ana Couto, existe «falta de informe de la intervención municipal, inexactitud y falsedad en el texto del acuerdo y falta de transparencia».
