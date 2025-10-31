Las quejas vecinales por la inseguridad llegan al Senado, que exige más policías en Pontevedra

Altercados casi diarios con toxicómanos e indigentes en A Ferrería, los episodios violentos protagonizados en las últimas jornadas por la «gorrilla del turbante» y, sobre todo, la pelea con arma blanca ocurrida en junio en la plaza de Barcelos entre dos grupos de jóvenes. La «sensación de inseguridad» que padecen muchos pontevedreses y que el PP considera «constante», ha sido objeto de un tenso debate en la última comisión de Interior del Senado, celebrada el pasado martes y que sirvió para que populares y Vox unieran sus votos para reclamar tanto la creación de una unidad policial de intervención rápida, así como una nueva comisaría. Este último proyecto se bajara en la actual Casa del Mar de Mollavao, una vez quede libre de sus usos sanitarios.

El debate nació de la propuesta firmada por la concejala en Pontevedra y senadora del PP Pepa Pardo, que recordó que esta misma petición fue aprobada por el Concello una semana antes: «En concreto, la creación de una unidad de prevención y reacción en la ciudad de Pontevedra; la creación de una nueva comisaría de Policía Nacional también en Pontevedra; incrementar el número de agentes, y la elaboración de un plan nacional para implementar las medidas contra la violencia de las denominadas bandas juveniles».

Pardo explicó que «mi ciudad, Pontevedra, no cuenta con una UPR, y consideramos que la creación de esta unidad es esencial, además de ser una reiterada demanda por parte de los sindicatos policiales, que alertan de que Pontevedra va camino de no ser una ciudad segura. Serviría para el mantenimiento y el restablecimiento, en caso de ser necesario, de la seguridad y el orden, y garantizar una rápida y eficaz respuesta. Estaría integrada por más de 30 agentes. Además, Pontevedra tiene la característica de que tampoco cuenta con una unidad de intervención policial, a lo que se suma la carencia de personal en comisaría, de alrededor de 40 agentes, según datos policiales. Por otra parte, la creación de la UPR no solo beneficiaría a los servicios policiales de la zona norte —Pontevedra, Vilagarcía y Marín—, sino que también serviría para aliviar a la UPR de Vigo, garantizando su seguridad operativa».

Dijo también que «nadie en mi ciudad permanece ajeno a que en los últimos años la sensación de inseguridad entre nuestros vecinos se ha incrementado, igual que se han incrementado sobremanera los altercados y los incidentes violentos, como, por ejemplo, la pelea entre bandas juveniles a plena luz del día en un parque a las puertas de un colegio, que se saldó con tres apuñalados; la agresión a una joven en la plaza de A Herrería, a plena luz del día, un sábado, o la agresión con una barra de hierro a un vecino en su calle. Pero también nos hemos encontrado con tres agentes heridos por arma blanca por la intervención en una reyerta; con la paliza, con ensañamiento a un septuagenario en pleno centro o una menor fuera duramente golpeada y arrastrada por los pelos durante más de diez metros por la denominada milla de oro». Pepa Pardo dijo que «es necesario, por tanto, atajar los problemas de convivencia ciudadana que padece Pontevedra».

Paloma Gómez, de Vox, se sumó a la petición, petro la respuesta llegó por parte de Carla Delgado, de Más Madrid, y de la socialista viguesa Carmela Silva, expresidenta de la Diputación.

La primera aseguró que «en los últimos años la presencia de la Policía Nacional en la ciudad de Pontevedra ha crecido hasta superar el 92 %, un incremento real y medible en seguridad ciudadana, según datos del propio Ministerio del Interior. Usted nos ha traído una crónica de El Caso, de sucesos, en la que parece que ha ido a buscar todo lo que había sucedido en cualquier ciudad, que es absolutamente deleznable, pero lo ha hecho como si fuera lo común, lo cotidiano, el pan de cada día. Da la sensación de que usted sale a la esquina de la calle y esto sucede cada cinco minutos».

Delgado añadió que «ustedes proponen crear una nueva unidad de prevención y reacción, a pesar de que ya existe en la provincia una ubicada solo a 28 kilómetros, en Vigo. Además, Pontevedra cuenta con dos grupos de unidad de intervención policial preparados para actuar ante cualquier necesidad de orden público. Me gustaría también que ustedes trajeran aquí mociones sobre aquellos ayuntamientos donde sí gobiernan. Parece que les escuece que estén gobernando otros partidos», Recordó «la planificación estratégica donde ya está incluida la construcción de una nueva comisaría dentro de la futura fase del Plan de infraestructuras para la seguridad del Estado, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros».

Por su parte, Carmela Silva aseguró que «Pontevedra es una ciudad segura, una de las más seguras de Galicia y de España. Y esto que estoy diciendo es percibido por toda la ciudadanía. Bueno, no: excepto por la señora Pardo, que tiene una clara tendencia a la exageración y a los discursos alarmistas y también irracionales». Subrayó que «el actual subdelegado ya ha solicitado la creación de la UPR. Ya hay un papel, ya hay algo, cosa que no hizo el Partido Popular. Y en lo que se refiere a la nueva comisaría, exactamente lo mismo: con Rajoy, cero. Promesas, promesas... Siete años de promesas y, de nuevo, ni un papel. Ahora ya se ha pedido información urbanística al Concello de Pontevedra para poder utilizar el solar de la Casa del Mar de Mollavao y además, se está valorando comprar una vivienda para ampliar y poder construir la comisaría de Pontevedra».