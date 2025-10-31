El Puerto profundiza en las medidas antifraude con un control continuo de los fondos europeos

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer una modificación de su plan de medidas antifraude con el objetivo de establecer un sistema específico que permita desarrollar un control continuo en la gestión de los proyectos europeos.

El Puerto de Marín es beneficiario de fondos Fempa (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura) y Ppe Feder (Programa Plurirregional de España) y «profundiza así en el compromiso de lucha contra el conflicto de interés, el fraude y la corrupción», según destaca la propia entidad que preside José Benito Suárez Costa.

Las actuaciones relativas a ambos fondos están incluidas en el Plan de Inversiones del Puerto y comprenden, en el caso de Feder, obras como la automatización y modernización de la red ferroviaria, la instalación eléctrica en muelles o mejoras de eficiencia energética e instalación de energías renovables en edificios de la Autoridad Portuaria.

En cuanto a los Fempa, las actuaciones beneficiarias de fondos son la renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja (pilares, cubierta, climatización), la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética en los muelles pesqueros o la mejora en la red de saneamiento del muelle pesquero norte y tendedero de redes.

El Puerto de Marín subraya que «el plan de medidas antifraude aprobado persigue reforzar el compromiso de la Autoridad Portuaria en la gestión de los fondos europeos y establecer un control continuo en la ejecución de los proyectos».

Además, el consejo de administración aprobó de forma paralela una declaración institucional de lucha contra el fraude «en consonancia con los requerimientos europeos para los principios de buena gestión financiera, prevención y persecución efectivas del fraude, la corrupción y los conflictos de interés».