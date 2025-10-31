Poio facilitará la credencial del peregrino en la Variante Espiritual

El Concello de Poio facilitará una ‘Credencial del Peregrino’ propia a las personas que recorren alguna de las dos variantes del Camino Portugués que atraviesan el municipio: la variante Espiritual y la Ruta del Padre Sarmiento. El documento estará a la disposición de los caminantes en la recepción del Concello y los locales municipales, y se proporcionará a todos los establecimientos comerciales o de hostelería que lo soliciten.

Poio recibió 35.000 peregrinos en 2024. «Son personas de los cinco continentes, que llegan por el camino pero enamoran del paisaje, del mar... visitantes en su mayoría extranjeros que vienen solos, en pareja, con familia o amigos y cada vez más prueban nuestra gastronomía, consumen en nuestro comercio, conocen nuestro patrimonio y pernoctan en Poio», según la concejala de Turismo, Rocío Cochón.