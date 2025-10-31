Piden que se suspenda la tramitación de Monte Faro

Alrededor de medio centenar de propietarios presentaron ayer en el Concello de Sanxenxo una solicitud de revisión de la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación y a la orden de constitución de la Xunta de Compensación del Sector SU-13 (Monte Faro) del Plan de Urbanismo.

Los firmantes solicitan que se declare la nulidad de pleno derecho de la resolución municipal y que el Concello «solicite dictamen preceptivo al Consello Consultivo de Galicia y suspenda cautelarmente los efectos de la resolución hasta que se dicte resolución firme en la revisión de oficio». Los afectados subrayan que el procedimiento municipal «prescinde del marco legal establecido y vulnera el derecho a la participación y a la seguridad jurídica de los propietarios afectados», y recuerdan que los bienes de dominio público y el patrimonio arqueológico «no pueden ser objeto de gestión urbanística privada ni incorporarse a operaciones de compensación».