El Outubrofest se inaugura en la plaza de España de la ciudad
J. Antepazo
Pontevedra
El acto de inauguración del Outubrofest 2025 tuvo lugar ayer en la plaza de España. La celebración, inspirada en el tradicional Oktoberfest alemán, estará disponible hasta este domingo 2 de noviembre. La actividad ofrece una amplia variedad de cervezas artesanales y tradicionales, acompañadas de productos gallegos y platos típicos alemanes en diferentes formatos, como menús o degustaciones. Además, hay conciertos de música en directo.
A la inauguración asistieron varias autoridades de Pontevedra, que probaron la cerveza.
