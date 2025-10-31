Una mujer herida al volcar un coche sin carné en Sanxenxo
Ocurrió a las 11.30 horas en el casco urbano de Vilalonga
R. P.
Pontevedra
Una mujer ha resultado herida en la mañana de este viernes en Sanxenxo a consecunecia del vuelco de un vehículo sin carné. Según informa el Concello de Sanxenxo, el vehículo colisionó con otro coche aparcado que se incorporaba a la calzada.
Añade que la mujer tuvo que ser excarcelada para poder salir del coche. Está herida y fue trasladada a un centro médico. El accidente ocurrió sobre las 11.30 horas en la avenida Vilar, en pleno casco urbano de Vilalonga.
En el suceso intervinieron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y de Emerxencias de Sanxenxo.
