Marín pretende impulsar obras de rehabilitación con el plan especial de Cantodarea y el casco antiguo

El Concello de Marín acogió ayer la primera reunión participativa con los representantes de los grupos políticos de la corporación en torno a la redacción del Plan Especial de Protección para el Casco Viejo-Banda do Río y Cantodarea. Tal y como explicaron inicialmente los redactores del plan, ahora se trabaja en analizar estas zonas, que tienen idiosincrasias propias que de las que es posible extraer similitudes comunes con el fin de redactar las nuevas normativas urbanísticas, pendientes de elaboración desde que se aprobó el PXOM de Marín, en 2012.

Se persiguen los objetivos de proteger las dos áreas «a nivel patrimonial, respetando su identidad y valor histórica, impulsar la revitalización urbana, y fomentar la rehabilitación edificatoria».

El Concello subraya que «todo eso se traza en torno a una serie de normativas urbanísticas, que queremos que las personas sientan cómo suyas», explicaron los ponentes, ya que sobre todo su incidencia será sobre la inversión privada, en las rehabilitaciones de viviendas o fachadas.

Los grupos municipales realizaron diversas sus aportaciones, como «la importancia de reparar en los casos particulares para poder adaptar, en la medida del posible, las exigencias de accesibilidad y edificabilidad con los usos tradicionales de los comercios y locales».

Desde la empresa encargada de la redacción del documento, que se encuentra en una fase inicial, aseguraron que a nivel de rehabilitación edificatoria «hay en Marín, tanto en la zona de Santa María de Porto como en Cantodarea, muy buenos ejemplos que podrían servir como buenas prácticas para establecer guías de colores o materiales»..

Además de nuevos encuentros con los miembros de la corporación, la participación seguirá sus pasos con encuentros vecinales, sectoriales y con el tejido comercial y empresarial. «Todos ellos son clave para analizar los barrios del presente y proyectar sus mejoras futuras», subraya el gobierno local.