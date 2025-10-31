María Becerra se incorpora al cartel del festival Bigsound 2026 de Pontevedra
Se celebrará los días 17 y 18 de julio y ya contaba con Nathy Peluso, Juan Magán, Luck Ra, Ana Mena, Beret, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Besmaya, Despistaos, Lucho RK y Mafalda Cardenal
El festival Bigsound Pontevedra cumplirá los días 17 y 18 de julio de 2026, su segunda edición de pop, música urbana y ritmos latinos en el Parque de Tafisa. El cartel, que ya contaba con Nathy Peluso, Juan Magán, Luck Ra, Ana Mena, Beret, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Besmaya, Despistaos, Lucho RK y Mafalda Cardenal, incorpora ahora a María Becerra, que ofrecerá su único concierto en Galicia.
Conocida como La Nena de Argentina, María Becerra aterrizará en Bigsound Pontevedra 2026 con un show que promete dejar huella. Su carrera comenzó en YouTube y hoy ya llena estadios.
Su incorporación refuerza un primer avance de cartel que reúne actuaciones como las de Nathy Peluso, que ofrecerá su única fecha en Galicia en 2026, y Ana Mena, que estrenará en Pontevedra la primera fecha en España de su nueva gira. También destaca el regreso del pionero del electro latino Juan Magán y del fenómeno Luck Ra, que vuelve en exclusiva a Galicia, junto con Beret, que llegará con nuevo disco bajo el brazo.
Organizado por Bigsound y PlayPlan en colaboración con el Concello de Pontevedra, y con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia y los Concertos do Xacobeo, su primera edición, el pasado año, reunió a orillas del río Lérez a más de 35.000 asistentes.
Los abonos ya están disponibles en bigsoundfestival.com
