«Belén fue un antes y un después y sigue viva 20 años más tarde»

Malena Alterio se hizo popularmente conocida por su papel como Belén en la serie ‘Aquí no hay quien viva’, que sigue siendo un éxito «20 años más tarde». La intérprete visitó ayer Pontevedra para participar en un coloquio como parte de la programación previa de los Premios Feroz 2026. La actriz hace un repaso por su trayectoria profesional y habla de futuros proyectos.

—Ha trabajado en televisión, cine y teatro, ¿qué medio le enriquece más?

Cada medio tiene su encanto y a mí lo que me gusta es la posibilidad de ir cambiando. En el teatro eres más dueño de tu trabajo, es más artesano, tienes la posibilidad de probar y el proceso creativo es mucho más tranquilo. La televisión es muy veloz, todo es rápido, hay que hacerlo casi a la primera, sobre todo si no tienes un papel protagonista. El cine tiene otro tiempo más pausado, pero también está muy a merced de las órdenes de los directores. Uno plantea, pero luego son el director y el montador los que deciden.

—¿Le atrae más interpretar a un personaje con el que se identifica o que sea opuesto a usted?

Creo que todos son interesantes en cuanto a la composición, pero hay algo divertido en los que no tienen nada que ver conmigo, que me permiten jugar y volar más en la imaginación. Los que están más cerca es como que me tengo que meter más dentro de mí para poder ser lo más veraz dentro de que tengan que ver conmigo.

—De todos sus proyectos, ¿qué personaje le dejó más huella?

Obviamente Belén, fue un antes y un después y sigue viva a día de hoy, 20 años más tarde de haber terminado ese proyecto. Lucía, de ‘Que nadie duerma’ también ha sido muy especial y ha llegado en un momento muy especial de mi carrera de actriz. También un personaje que hice en teatro hace muchos años, Sonia, del Tío Vania, de Chéjov. Es un autor alucinante, muy contemporáneo y con el que me siento muy identificada. Si empiezo a mirar para atrás hay personajes que efectivamente te marcan, como los que te acabo de decir.

—‘Aquí no hay quien viva’ marcó a toda una generación, ¿qué recuerda de esa etapa?

Fue divertidísimo y muy duro, fue formar parte de la historia de la comedia de este país. Se dieron los ingredientes para que eso fuera un bombazo y a día de hoy sigue cautivando a las nuevas generaciones, así que ahora yo me siento la madre de Belén. La serie ahí está y sigue entreteniendo, gustando y estando de moda, así que me alegro por la gente que la esté descubriendo ahora por primera vez.

—¿Le gustaría participar en un posible regreso de la serie?

No, quiero decir, creo que sería estropearla un poco. También depende de cómo estuviera contado, pero creo que eso ya está, ya se hizo, estuvo perfecto y es ideal que esté así como está. Me veo un poco mayor para hacer a Belén, pero si la forma de encauzar ese proyecto es interesante y no desvirtúa ni desprestigia lo anterior, a lo mejor nos lo podemos replantear, pero a priori creo que no hace falta, hay mucha gente que no está.

—Si pudiera interpretar cualquier papel, ¿cual elegiría?

Hay tantos personajes… En el mundo político en el que nos hallamos haría una comedia con todos ellos para poder, por lo menos, reírnos en vez de llorar, porque el panorama es desolador. Vamos a plantear la posibilidad de interpretar a alguna política.

—¿Cómo se recibe un Goya?

¡Con mucha alegría! Es un subidón. Lo que mola mucho de los premios es lo que se genera alrededor. El año de los Goya, de los Feroz y de los Premios Forqué fue una alegría… La gente se pone muy contenta y eso te llega de una manera muy directa y hace que te sientas muy feliz, es muy bonito.

—¿Qué consejo le daría a los futuros actores o actrices?

Que se formen y que traten de desconectarse un poco de los móviles. Ahora me veo dando consejos, pero desde los años en los que yo me formé, que no tienen nada que ver con los de ahora. Lo que decía mucho era que se formaran, leyeran y aprendieran de todo, en el sentido de que se puede hacer estudiar en una escuela de interpretación, pero luego pueden viajar al extranjero y formarse con otros maestros. También que sean generadores de sus propios proyectos. Yo me inspiraba mucho en el tema teatral, que es más fácil de llevar a cabo. Ahora con los móviles también se pueden hacer muchas cosas interesantes y creativas sin esperar a hacer un casting y que te llame alguien muy importante, aunque es cierto que en la actualidad los jóvenes lo tienen más difícil porque son muchos y parece que es muy goloso ser actor o actriz, pero no sé hasta qué punto quieren ser actores o quieren ser famosos. Entonces, hay que concretar qué es ser actor y qué significa para esa persona ser actor.

—¿Qué sueño o futuro proyecto le queda por cumplir?

Ahora estoy estudiando muchísimo, parece que estoy haciendo una oposición, porque en enero empiezo con Carmen Ruiz una obra de teatro de Mariano Tenconi Blanco, que es un autor argentino muy interesante. Mi sueño es que funcione, que la letra no me falle y que estemos a la altura del texto.