«Lendas e mitoloxía» en la Escuela de Idiomas
El próximo martes 4 de noviembre se celebrará un coloquio sobre la inspiración de las leyendas y la mitología gallega en la ficción. Se trata de «Lendas e mitoloxía na ficción: a banda deseñada Sentinelas», un acto que tendrá lugar a las 17.30 horas en la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra, organizado por el Equipo de Dinamización da Lingua Galega y el Departamento de Galego.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- Dos accidentes en ambos sentidos atascan la AP-9 en Vilaboa
- Las víctimas del 'bullying' en Pontevedra hablan: «Me mandaban mensajes en los que me decían: 'Mátate'»
- La carabela de Colón ya «navega» a toda vela
- Transportistas acusan a ENCE de exigirles adaptar los vehículos para llevar 44 toneladas y bajar el precio