«Lendas e mitoloxía» en la Escuela de Idiomas

El próximo martes 4 de noviembre se celebrará un coloquio sobre la inspiración de las leyendas y la mitología gallega en la ficción. Se trata de «Lendas e mitoloxía na ficción: a banda deseñada Sentinelas», un acto que tendrá lugar a las 17.30 horas en la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra, organizado por el Equipo de Dinamización da Lingua Galega y el Departamento de Galego.