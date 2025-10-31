«Los jóvenes deberían conocer la historia de Ramón García Martínez para que no se repita»

El Museo fue escenario ayer de la presentación de Entre los muros del olvido, un libro que rescata la historia de un vecino de Campañó que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, al sufrimiento extremo del campo nazi de Mauthausen y a la dureza de la emigración. Las hijas del protagonista, Silvana y María Teresa (Mayte), acompañaron al autor, el periodista y escritor Juan de Sola, en el debut de la obra.

—¿Quién fue Ramón García Martínez?

Un superviviente de Mauthausen, que tras superar esa atrocidad, ese atropello a todos los niveles de los derechos humanos, finalmente acabó conectando con la emigración gallega en Argentina, que es donde empieza su vínculo con Pontevedra. En Argentina conoce a la lechera de Campañó, primero estuvo casado con la hermana de la lechera de Campañó y posteriormente, al fallecer su primera mujer, se acabó casando con la lechera, porque fue la última voluntad de la primera mujer. Con la lechera tuvo dos hijas en Argentina, pero finalmente dadas las circunstancias económicas y sociales del país en los años 80, tuvo que retornar. Aprovecharon también que su mujer tenía propiedades en Campañó para volver y llevar una vida más tranquila.

—¿Cómo fue su vida?

Nació en un pequeño pueblo de Andalucía, Purchena, en Almería, y fue un niño campesino y ganadero. Su familia tenía unos pequeños terrenos para cultivos de subsistencia, poco acceso a la educación y la cultura y, sobre todo, una familia numerosa, por lo que tuvo que emigrar porque la pobreza los azota duro. Emigra a Barcelona, donde encuentra la oportunidad laboral de ser ebanista, pero le duró muy poco porque la guerra civil acaba estallando y se ve atrapado. Acaba luchando en el bando republicano y de allí se marcha a Francia, porque sabía perfectamente que si se quedaba en España sufriría un alto nivel de represión del franquismo.

—¿Cómo siguió su suerte tras cruzar los Pirineos?

En Francia entró en un campo de trabajo, un campo de refugiados que los franceses habían habilitado tras el conflicto en España, y allí se da cuenta de que se pasa mucha hambre y la situación es crítica. Su gran error es alistarse en la Legión Extranjera, incluso hace una misión en África, y cuando el ejército francés ya no tiene opción frente al alemán, cae como preso político y militar de los alemanes. Y ahí empieza su periplo por los campos de concentración, primero Krems, después Mauthausen y finalmente Ebensee, uno de los últimos campos de exterminio liberados por los aliados.

Ramón García es un ejemplo de vida, de superación, de no querer invisibilizar el error, que pensó tras lo que había padecido que las nuevas generaciones podían volver a caer en el mismo error, o incluso tener problemas superiores

—¿Qué motiva a alguien que ha sufrido experiencias tan duras?

Consigue salir de todos esos atolladeros motivado por un factor común: buscar oportunidades y luchar contra la pobreza y el hambre, lo que lo fue llevando de contexto complejo a otro contexto complejo, y todo no con un fin ideológico, sino de buscar una mejor vida.

Nos enseña que la lucha es la única opción cuando las cosas no salen como uno espera o desea que sucedan

—¿Cómo rastreó la vida de Ramón García Martínez?

Fue complejo, porque las huellas documentales de Ramón son muy escasas, no consigo dar con su persona en vida, sino que me entero de su existencia cuando ya habían pasado dos o tres años de su fallecimiento. Él tenía una extrema voluntad de que se conociese su historia, querían principalmente que las nuevas generaciones no repitiesen los acontecimientos de su historia vital. Conseguí ir montando el puzzle a medida que fui hablando con sus hijas, que fueron de gran ayuda, sobre todo al aportar la documentación que atestigua la historia de Ramón. Como su historia tiene pocos detalles, hubo también que recrear escenarios, sobre todo de la infancia, mientras que en Barcelona hubo suerte, se conoce más su historia y yo viví 6 años allí, lo que ayudó a contextualizar y ubicarlo en ciertos escenarios. Después vino la guerra civil, él estuvo en la batalla del Ebro, y cuando se llega a los campos de exterminio todo el trabajo cobra una mayor complejidad; acabo haciendo un poco el recorrido que hicieron los presos polacos entre Francia, Berlín y Varsovia, conozco Auschwitz, donde estuve unos días para documentarme, más que cómo funcionaba, que es algo bastante documentando, sobre las sensaciones. Además viajé en noviembre, y llegué al campo con 15 grados bajo cero, lo que me permitió conocer las condiciones durísimas a las que estaban sometidos, sin apenas vestuario.

—¿Qué diría que enseña la vida de Ramón García Martínez?

Que pese a las adversidades y a que en todo momento buscó encontrar una oportunidad de vida, eso no siempre sucede. La vida de Ramón García nos enseña que la lucha es la única opción cuando las cosas no salen como uno espera o desea que sucedan. Y un tema que siempre he venido trabajando: frente a la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad, las personas lo intentan una y otra vez y a veces consiguen salir del pozo, pero otras no lo logran, quizás porque sus decisiones ni el contexto acompañan. Para mí Ramón García es un ejemplo de vida, de superación, de no querer invisibilizar el error, que pensó tras lo que había padecido que las nuevas generaciones podían volver a caer en el mismo error, o incluso tener problemas superiores. Las jóvenes generaciones deberían conocer la historia de Ramón García para que no se vuelva a repetir. Fue un hombre que pensó más allá del extremo sufrimiento que tuvo, no se recreó en él sino que pensó eso, en compartirlo y transmitir su memoria para que no repita.