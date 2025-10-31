Jornada sobre la mejora de pinares gallegos
El Centro de Investigación Forestal de Lourizán acogió ayer una jornada técnica sobre sanidad forestal de las masas coníferas de Galicia ante las amenazas de enfermedades y plagas. Se trata de un acto que puso el cierre al encuentro internacional ‘Piñeiros 25’, con exposiciones de profesionales e investigadores de Latinoamérica.
