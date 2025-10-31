Homenaje al artista que amaba a los Beatles

«La enorme popularidad de Armando Guerra entre la juventud pontevedresa se fraguó durante la segunda mitad de los años sesenta, cuando pasaba tardes enteras en la Alameda tocando su guitarra y cantando mejor que nadie las canciones de los Beatles». Lo recordaba el colaborador de FARO Rafael López Torre en una de sus crónicas, en la que también relataba como el músico sufría insultos por el pelo largo que lucía desde la adolescencia.

Participantes en el acto de recuerdo a Armando Guerra. | G. Santos

Rafael López Torre fue ayer uno de amigos encargados de recordar a Armando Guerra en el homenaje que le tributaron sus allegados, conocidos y aficionados a la música, un encuentro que tuvo lugar en el Liceo Casino y en el que se exhibieron algunas de las obras del que fue artista plástico, publicista y músico.

Julio Otero, Luis Queimada y Manuel Yáñez fueron otros de los protagonistas del encuentro, en el que no podía faltar la música del que fue su grupo desde 1996, los Black Stones. «Fue una persona entrañable», recuerdan los organizadores, y un destacado representante de la escena musical local.

Esta faceta arrancó «hace unos 60 años con los Phoniks», señalan los Black Stones, que recuerdan que la base de esta banda «fue fundamentalmente la compuesta por los Beatles», por los que sentía gran admiración, al igual que el homenajeado. «Posteriormente, Armando pasó de un grupo a otro durante los años siguientes» hasta integrar el grupo con el que más lo asocian los pontevedreses.

Faceta como pintor

Por lo que respecta a su faceta de pintor (que se prevé homenajear en el futuro en una antológica) destacan que brilló especialmente «por sus obras relacionadas con el mar», en las que reprodujo tormentas e imágenes de barcos, puertos y otras zonas costeras.

Los personajes populares fueron otros protagonistas de su trabajo artístico, una creatividad que también proyectó en otra de sus facetas, en este caso la profesional como publicista y dibujante.