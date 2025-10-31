La Guardia Civil ha realizado un ejercicio NRBQ (Nuclear Radiológico Biológico y Químico) en Pontevedra organizado por la UCO-NRBQ perteneciente al Servicio de Desactivación de Explosivos en relación con el programa anual de ejercicios y simulacros establecido por la Dirección General de la Guardia Civil.

El objetivo de estos ejercicios es «evaluar la coordinación y actuación de las unidades que conforman el sistema NRBQ de la Guardia Civil simulando la activación e intervención de diferentes especialistas con capacidades en este ambiente».

El simulacro comenzó con la Guardia Civil, en el marco de una supuesta colaboración internacional en una operación antiterrorista, recibiendo información referente a un posible atentado con un agresivo químico en las fiestas patronales de una localidad pontevedresa.

La Guardia Civil simula la actuación ante un ataque químico en Pontevedra / FDV

Ubicado el domicilio del supuesto objetivo, las diferentes unidades participantes en el ejercicio realizaron un despliegue operativo en función de sus capacidades y recursos humanos.

La Comandancia activó de inmediato a la unidad especializada que realizó «una primera valoración de la amenaza y primeras gestiones para la detección del agresivo», explican. De forma simultánea se llevó a cabo la perimetración del lugar, activando las zonas de control de accesos y las primeras recomendaciones al personal afectado, apoyando en la descontaminación.

«A la vista de la gravedad de la situación, y de la valoración realizada, se solicita apoyo del GRS número 7», quienes se desplazan hasta el lugar de los hechos y, una vez allí, realizan sus cometidos específicos.

La confirmación del agresivo mediante otras técnicas, junto a la toma de muestras, la recogida de indicios, el sellado del acceso a la dependencia y la descontaminación especializada de intervinientes, son las actividades principales.