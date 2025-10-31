El gobierno local cifra en 15 millones la inversión del contrato del agua de Poio

El gobierno local de Poio cifra en 15,4 millones de euros las obras de ampliación y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento en todo el municipio vinculadas al nuevo contrato del servicio por 25 años. En plena polémica por la subida de tasas que supondrá, admite que ese incremento llegará a partir de 2028 y será de una media del 34%.

Así, explica que «durante los dos primeros años de la concesión no se aplicarán cambios en las tarifas. A partir del tercero año se prevé una actualización del 34%, que incluye la revisión del IPC acumulado desde 2014 (27%) y el IVA (10%)». Añade que «esta actualización coincidirá con el momento en el que la mayor parte de las inversiones esté ejecutada y los hogares comiencen a percibir las mejoras en el servicio». En esta línea, el alcalde, Ángel Moldes, preguntó a la oposición sí «ellos serían capaces de sacar un contrato nuevo sin actualizar el IPC y aplicar el IVA».

En el pleno también se aprobó una operación de amortización anticipada de la deuda municipal por importe de 1,2 millones de euros, lo que permite rebajar la deuda con los bancos hasta los 4,8 millones, según indicó el alcalde, un 40% menos de lo que heredó del anterior mandato.

Esta medida se enmarca, según explicó Moldes, «en una estrategia de rigor presupuestario y buena gestión económica que el gobierno local viene aplicando desde su llegada al concello en el año 2023. Desde entonces ya consiguió reducir la deuda de 8 a 4,8 millones, pero también se pagaron más de 1,6 en facturas pendientes».

Durante el pleno, Ángel Moldes también expuso el informe de la intervención municipal que señala que el viaje a Madrid realizada por el alcalde en junio se incluye en las funciones de representación de Alcaldía en el ejercicio del cargo, refiriéndose así a las convocatorias de la Femp dirigidas a los representantes de las entidades locales y que se recibieron a través de los canales oficiales de comunicación con el Concello de Poio. Además, Moldes reiteró que esos billetes de avión, de ida y vuelta en turista a Madrid costaron cerca de 500 euros. «Ni hubo malversación ni hubo despilfarro», destacó

Otro de los puntos debatidos durante la sesión de octubre fue la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, una modificación que «pretende mejorar la eficiencia y organización de los empleados municipales», según el gobierno local.

Así, entre otras cuestiones, se crea una plaza nueva de técnico de cultura y deporte, «respondiendo así a la necesidad de pasar de una gestión cultural reactiva y deportiva a una planificación estratégica, profesional y transversal, para potenciar la cultura y el deporte como motor de cohesión social, identidad local y dinamización económica». Además, se creará el puesto de técnico en gestión ambiental, con competencias en materia de medio ambiente.

En plena polémica con la plantilla, en el área de seguridad, se proponen el cambio de provisión de la plaza de inspector de Policía Local del Concello de Poio de concurso por movilidad e incluye un incremento del cuerpo de la policía «buscando la profesionalización de la estructura con la creación de una plaza más de oficial de Policía Local, con las mismas funciones, condiciones de trabajo y retribuciones que la ya existente en la plantilla.